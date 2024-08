Die Schmähplastik an der Wittenberger Stadtkirche wird offenbar kein Fall für das Bundesverfassungsgericht. Wie die Süddeutsche Zeitung (€) berichtet, wurde eine Verfassungsbeschwerde ohne weitere Begründung nicht angenommen. Die Zeitung beruft sich auf den Anwalt des Klägers. Dieser versucht seit Jahren, die sogenannte "Judensau" entfernen zu lassen, weil er sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt sieht.

Vor zwei Jahren hatte der Bundesgerichtshof zwar bestätigt, dass das Relief aus dem 13. Jahrhundert Juden und ihren Glauben verhöhnt. Die Stadtkirche habe aber mithilfe einer Bronzeplatte und einem erläuternden Text das "Schandmal" in ein Mahnmal umgewandelt. Der Kläger will dem Bericht zufolge nun Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erheben.

Der Kirchengemeinderat von Wittenberg hat bereits 2022 entschieden, die Schmähplastik an der Stadtkirche zu belassen – gegen den Vorschlag eines Expertenrates.

In Deutschland gibt es zahlreiche ähnlich obszöne Darstellungen an Kirchen. Zuletzt hatten antisemitische Motive in den Fenstern des Stendaler Doms für Diskussionen gesorgt.