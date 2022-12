Der Weihnachtsmann steht im festlich geschmückten Aufenthaltsraum des Jugendclubs "Zuflucht" in Elster und er hat einen ganzen Haufen Geschenke dabei. Gedacht sind die für 15 von etwa 40 ukrainischen Frauen und Kindern, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind und seit März in Zahna-Elster leben.