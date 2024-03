In Wittenberg muss nach einer Trinkwasser-Havarie kein Wasser mehr abgekocht werden. Wie das zuständige Gesundheitsamt dem Landkreis Wittenberg mitteilte, kann das Wasser ab sofort wieder ohne Vorsichtsmaßnahmen genutzt werden. Der Landkreis habe das Ergebnis der Laboruntersuchungen ursprünglich für den Ostermontag erwartet. Nun könne einen Tag früher Entwarnung gegeben werden. Die Bevölkerung solle auch weiterhin darauf achten, sparsam mit Wasser umzugehen.

Am Montag war bei Bauarbeiten an einer Brücke die Trinkwasserhauptleitung in Richtung Wittenberg beschädigt worden. Daraufhin wurden 41.000 Menschen durch Behelfs-Rohrleitungen angeschlossen und sollten ihr Wasser zur Sicherheit vorerst abkochen. Aufgrund der Laborergebnisse könne die Maßnahme aber aufgehoben werden.