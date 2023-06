In Deutschland sind seit heute schärfere Regeln für die Trinkwasser-Aufbereitung in Kraft getreten. Wie das Umweltbundesamt in Dessau mitteilte, sind die Grenzwerte für Schadstoffe wie Chrom, Arsen und Blei abgesenkt. Außerdem sind die Betreiber von Wasserversorgungsanlagen verpflichtet, alte Bleileitungen bis zum 12. Januar 2026 stillzulegen oder auszutauschen.