In den Achtzigern dann – auch das zeigt die Ausstellung in Wittenberg – wird Weihnachten bunt und üppig. Rotkäppchen-Sekt steht auf dem Tisch. Unter dem Baum, der auf einem Stuhl in der Ecke steht, türmen sich verpackte Geschenke. Christel Panzig zeigt in den Raum: "Da haben wir Mutter, Vater, die Oma war auch dabei und das Kind, alle in festlicher Kleidung, und dann die Geschenke. Hier das Kind hat gerade ein Monchhichi bekommen, das war Kult in den Achtzigern".