Energiekrise Bäckereien fürchten Schließungswelle

Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, erhöhen viele Bäckereien ihre Preise . Doch auch das werde nicht immer so weitergehen, meint Manuel Ballerstedt, Geschäftsführer der Kreishandwerkschaft Elbe-Börde: "Das würde natürlich dazu führen, dass ein Brot drei- oder viermal so teuer werden würde und dementsprechend würden die Kunden ausbleiben. Die würden in erster Linie natürlich zu den Discountern gehen . Die Bäcker hätten keine Umsätze mehr und müssten schließen."

Manuel Ballerstedt hat einen offenen Brief an Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff geschrieben. Darin fordert er staatliche Hilfen für Bäckereien und Fleischereien. Der Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks schließt sich diesen Forderungen an. Geschäftsführer Daniel Schneider sagt, es brauche einen finanziellen Rettungsschirm. Eine Befreiung der Gasumlage, die Senkung der Mehrwertsteuer oder Zuschüsse wie beim Tankrabatt seien Maßnahmen, die das Bäckerhandwerk am Leben halten könnten.