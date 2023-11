In der Novelle "Der Schimmelreiter" aus dem Jahr 1888 geht es um Hauke Haien. Er steigt wegen seiner mathematischen Begabung zum Deichgrafen auf und lässt einen neuen Deich bauen. Darüber gerät er mit den Dorfbewohnern in Streit. In einer stürmischen Nacht bricht der alte Damm, Haukes Frau und Tochter sterben. Er begeht daraufhin Selbstmord.