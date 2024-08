Die Automatik-Tür öffnet sich. In großen Buchstaben ist "Kreißsaal" zu lesen. Im Marienstift Magdeburg herrscht an diesem Vormittag Hochbetrieb. Alle drei Geburtsräume sind belegt. In Abständen hört man immer wieder Schreie. Eine Frau scheint kurz vor der Geburt zu sein.

Clara Seifert hat bereits eine kleine Tochter und weiß, wie schmerzhaft eine Entbindung sein kann. Sie ist in der 36. Schwangerschaftswoche. Heute ist sie zur Erstberatung im Hebammenkreißsaal . Sie hat sich bewusst entschieden, ihr Kind hier zu bekommen. "Für mich ist die 1:1-Betreuung durch die Hebamme entscheidend, dass man in Ruhe mit einem sehr persönlichen Verhältnis zur Hebamme sein Kind bekommen kann", erzählt sie.

In Sachsen-Anhalt gibt es fünf Hebammenkreißsäle – in Halle, Wernigerode, Stendal, Dessau-Roßlau und seit Mai vergangenen Jahres auch in Magdeburg. Es geht um ein gutes Geburtserlebnis und um mehr natürliche Geburten und weniger Kaiserschnitte. Denn die Kaiserschnittrate ist nach wie vor sehr hoch in Sachsen-Anhalt. 2022 lag sie bei 30,3 Prozent – und damit nur leicht unter dem Bundesdurchschnitt.