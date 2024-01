Zur Gesprächspartnerin:

Carola Köhler war bis April letzten Jahres Beleghebamme im Klinikum Zeitz. Sie ist bereits seit 1982 Hebamme und hat schon mehrere Tausend Geburten begleitet. Außerdem betreut sie Frauen in der Schwangerschaft und im Wochenbett.



MDR SACHSEN-ANHALT: Wie war die Versorgung der Schwangeren in Zeitz vor der Schließung der Geburtshilfe?



Carola Köhler: Vor der Schließung war es so, dass wir hier fünf freiberufliche Hebammen waren. Jede Hebamme hat ihre "eigenen" Frauen betreut. Diese Frauen wurden dann auch von der jeweiligen Hebamme entbunden. Egal, ob das jetzt nachts um zwei oder ein Feiertag oder Sonntag war. Wir sind immer mit unseren Frauen in die Klinik mitgegangen, haben sie vorher betreut, Kurse gegeben und hinterher weiterbetreut.



Vor ungefähr zwei Jahren haben wir uns dann zusammengeschlossen und Dienste organisiert, sodass die Hebammen mal ein Wochenende frei hatten und auch mal beruhigt in den Urlaub gehen konnten. Das heißt, dass die Frauen auch von den anderen Hebammen betreut wurden – 24 Stunden lang, bis die nächste Ablösung kam. Mit Wehen oder Blasensprung kam noch eine zweite Hebamme mit hinzu. Also es war eine optimale Betreuung, eine Eins-zu-Eins-Betreuung.



Machen die Hebammen, die damals dabei waren, jetzt noch weiter und bieten zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurse in ihren eigenen Praxen an oder wie ist die Situation?



Vier Wochen vor der Schließung haben wir noch eine Hebamme eingestellt als Beleghebamme und das, obwohl das Haus da schon wusste, dass es nicht weitergeht. Diese Hebamme ist in eine andere Klinik gegangen. Und meine zwei Kolleginnen, mit denen ich das über 20 Jahre gemacht und aufgebaut habe, machen jetzt beide auch nur noch Kurse und Nachbetreuung.



Die Schließung hat für sie wahrscheinlich auch einen finanziellen Verlust bedeutet, oder?



Ja, weil die Geburtshilfe wegfällt. Wir haben in Zeitz und Umgebung auch nicht so wahnsinnig viele Schwangere, dass sich das in dem Sinne rechnet, dass wir unseren Verdienst genauso wiederhätten wie vorher.



Es wurde ja auch überlegt, ein Geburtshaus in Zeitz zu eröffnen. Warum hat man sich dagegen entschieden?



Ein Geburtshaus wäre keine Option, weil da ganz viele finanzielle Dinge dranhängen und man auch viele Auflagen erfüllen muss. Im Geburtshaus kann auch nicht jede Frau entbinden. Das sind vielleicht von zehn Frauen zwei, die da einbinden könnten, weil sie von der Anamnese her wirklich gar nichts haben dürfen, nicht mal Schwangerschaftsdiabetes oder hohen Blutdruck. Von daher wäre das überhaupt keine Option gewesen.



Zu welchen Kliniken fahren die Frauen denn jetzt?



Das kommt darauf an, in welchem Ort die Frauen wohnen. Rings um Zeitz gibt es auch viele Dörfer und ein paar sind näher an Borna, manche näher an Altenburg oder Naumburg. Die Frauen gehen danach, welche Klinik einen guten Ruf hat, wo man sich gut aufgehoben fühlt und wo ihr Kind auch dann optimal versorgt ist, wenn es etwas hätte. Die Frauen schauen sich zwei oder höchstens drei Kliniken an und entscheiden dann.

Bildrechte: Carola Köhler