Allerdings hat das Gesundheitsministerium einen fast 100 Seiten langen Anforderungskatalog an Software für Gesundheitsämter verfasst. Darin listet es 15 Anforderungen zu IT-Sicherheit und Datenschutz auf. Diese Anforderungen erfülle "Mikropro" nicht, sagt die Person, die anonym bleiben will und die mit der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitssystems befasst ist. Thüringens Gesundheitsministerium schreibt, die in den "Zeit"-Artikeln genannten Mängel der IT-Sicherheit von "Mikropro" seien mit den Anforderungen an die laufende Ausschreibung abgeglichen worden: "Die darin enthaltenen IT-Sicherheitsanforderungen schließen die in den Artikeln genannten Mängel an der IT-Sicherheit aus." Mit anderen Worten: Wenn die Berichte stimmen, kann "Mikropro" keine landesweite Software werden.