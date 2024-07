Die Grundwasserstände in Sachsen-Anhalt haben sich erholt. Das teilte das Umweltministerium mit . Die vielen Regenfälle der letzten Monate konnten demnach das Niederschlags-Defizit aus den Dürre-Jahren weitestgehend ausgleichen. Mit Blick auf den Klimawandel will das Ministerium aber dennoch ein modernes Wassermanagement vorantreiben.

Seit 2018 hatten Dürre und Trockenheit dazu geführt, dass vielerorts die Grundwasserstände sanken. Das belegen Daten des Gewässerkundlichen Landesdienstes. In den Sommermonaten gab es deshalb in vielen Regionen Sachsen-Anhalts in den vergangenen Jahren immer wieder Wasserentnahmeverbote.