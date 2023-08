Nach Angaben der Landesregierung wurde die Wasserentnahme in Sachsen-Anhalt erstmals 2019 von den Wasserbehörden beschränkt. Zunächst waren davon ausschließlich Oberflächengewässer – beispielsweise Gräben, Flüsse, Seen und Teiche – betroffen, aus denen in den Sommermonaten nur noch in Ausnahmefällen Wasser mittels Pumpvorrichtungen entnommen werden durften. 2020 folgte im Altmarkkreis Salzwedel neben dem Entnahmeverbot für Oberflächenwasser auch die erste Einschränkung für die Grundwasserentnahme. Diese wird seither auch in vielen anderen Regionen als Einschränkungsmaßnahme angeordnet.