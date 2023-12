Die Wasserstände im Drömling sind zu niedrig.

Die austrocknenden Erdschichten begünstigen den Klimawandel.

Trotz verschiedener Schutzmaßnahmen sorgen sich Experten um die Zukunft des Moors.

Fred Braumann, der Leiter des Biosphärenreservats, ist am Nordrand des Drömlings unterwegs. Er schaut am Friedrichskanal nach den Wasserständen in den Gräben. Trotz des regnerischen Sommers in diesem Jahr sieht er einen Mangel.

"Hier fehlen 50 Zentimeter Wasser, mindestens", zeigt er an einer der Tafeln im Graben, die das Nass anstauen sollen. "Das Wasser müsste eigentlich an der Oberkante der Tafeln stehen." Doch so hoch reicht der Pegel nicht – es gibt nicht genug Zufluss.

Bildrechte: MDR/Heiko Kunzmann

Moore wichtig für das Klima

Einst war der Drömling eine undurchdringliche Landschaft aus Feuchtwiesen, Mooren und Bruchwäldern. Ende des 18. Jahrhunderts wurde auf Weisung von Friedrich dem Großen mit der Entwässerung und Urbarmachung begonnen. Etwa zwei Jahrhunderte wurde der Landstrich entwässert – bis klar wurde, wie wichtig Moore fürs Klima sind. Denn sie können große Mengen an Kohlendioxid speichern.

Dafür jedoch müssen sie stets genug Feuchtigkeit erhalten. Trocknet die Torfschicht eines Moors zu sehr aus, kann das Ganze ins Gegenteil umschlagen: Das Moor setzt dann Kohlendioxid frei – schlecht fürs Klima.

Bildrechte: MDR/Heiko Kunzmann

Trockenheit nimmt zu

"Moor muss nass sein, also man braucht immer Wasser", erklärt Fred Braumann. "Es muss wenigstens nach unten den Anschluss ans Grundwasser haben, so dass es feucht bleibt. Denn wenn es austrocknet, zersetzt es sich." Von den einst mächtigen Torfschichten im Drömling, die laut Aufzeichnungen von Wasserbauingenieuren vor gut 200 Jahren noch im Schnitt zwei Meter dick waren, sind mittlerweile im Schnitt noch 50 bis 70 Zentimeter übrig.

Bildrechte: MDR/Heiko Kunzmann