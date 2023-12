Das zeigt sich auch in den Besucherzahlen. Bis Jahresende erwartet das Besucherzentrum rund 35.500 Menschen. Im vergleichbaren Zeitraum 2021 von Juli bis Dezember kamen nur rund 33.770 Menschen in die Arche Nebra, sagte die Leiterin des Zentrums Bettina Pfaff. "Wir hoffen, dass die komplettierte Erweiterung der Einrichtung die Gästezahlen auf diesem hohen Niveau halten wird", so Pfaff weiter.