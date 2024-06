Wie der Landkreis auf Anfrage mitteilte, nimmt aber nur knapp ein Drittel der Asylsuchenden regelmäßig an den Maßnahmen teil. Der Landrat des Burgenlandkreises Götz Ulrich (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, deshalb habe man erste Sanktionen verhängt. Sozialleistungen seien gekürzt worden, in weiteren Fällen liefen Anhörungen. Nach Ansicht des Landrates ist es angemessen, die Menschen zu bestimmten Arbeiten zu verpflichten. Ziel bleibe aber, Migranten in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bekommen.

Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT/Marie-Luise Luther