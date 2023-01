In Zeitz wurde am Mittwoch ein Innovationszentrum eröffnet. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt, werden am Roßmarkt 15 neue Arbeitsplätze entstehen, die bei der Digitalisierung der Stadtverwaltung helfen sollen. Unterstützt wird die Stadt Zeitz vom IT-Dienstleister Dataportal.kommunal, der das notwendige Fachwissen mitbringen soll.