Unsere Tour beginnt im dichten Morgennebel. Wieder einmal. Weil ich mir die Abfahrtszeit falsch gemerkt habe, stehe ich eine halbe Stunde zu früh am Bahnsteig in Magdeburg und warte auf André. "Genieße es", schreibt er. Denn André liebt Züge. Und Fahrräder. Heute möchte er beides kombinieren und mit mir auf einer alten Bahnstrecke radeln. Auf dem Zuckerbahnradweg von Zeitz bis nach Camburg. Quer durch den kalten Herbst und den Burgenlandkreis.

Bildrechte: MDR/Lisa Schlicht

Bei unserer Erlebnistour begleitet uns heute eine Praktikantin vom Fernsehen. Lisa möchte für das Format #hinREISEND ein paar Aufnahmen von uns machen. "Damit die Leute die Tour auch sehen können", sagt sie. Sonst filmen André und ich uns nur manchmal mit dem Handy. Ich kündige an, trotzdem zu jammern, wenn es bergauf geht. Lisa ist das egal. "Hauptsache schön authentisch", sagt sie. Ich gähne authentisch. Dann fahren wir los.

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Der Start in Zeitz

In Zeitz angekommen fahren wir vom Bahnhof zunächst an den Rand des Industriegebiets. Dort beginnt der Zuckerbahnradweg, die südlichste Radstrecke Sachsen-Anhalts. Früher wurden hier Kohlebriketts und Zuckerrüben mit der Eisenbahn transportiert. Heute rollen Fahrräder über die alte Trasse.

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Zur Erinnerung steht ein alter Prellbock am Anfang des Weges. André ist ganz begeistert. Lisa auch. Sie möchte uns filmen, wie wir am Prellbock vorbeifahren. André und ich haben kaum Erfahrung vor der Kamera. Wir brauchen vier Anläufe, bis die Szene im Kasten ist. Bei 15 Prozent Steigung. Ich schwitze authentisch, aber unter der Jacke fällt das keinem auf.

Bildrechte: MDR/André Plaul

Die asphaltierte Strecke windet sich auf einem alten Bahndamm zwischen kleinen Orten und Tälern entlang. Immer gesäumt von Bäumen und Sträuchern, deren Laub sich bunt verfärbt und in sanften Schwüngen auf den Weg segelt. Am Rand sind alte Hektometersteine zu sehen, die den Abstand bis Zeitz anzeigen. Ich linse drauf. Erst 4,7 Kilometer geschafft. Mist. Für einen Snack ist es noch zu früh.

Bildrechte: MDR/André Plaul

Wer Abenteuer will, biegt ab

Die nächsten Kilometer auf dem Bahndamm verlaufen ohne große Erlebnisse. Die Strecke ist eben eine ehemalige Bahnstrecke und heute ein bisschen wie eine Rad-Autobahn: Ab und zu ein Hinweisschild, dann und wann eine Bank und manchmal eine schöne Aussicht über die Täler am Wegesrand. Meistens aber: Strampeln auf dem grauen Band. Mit sanfter Steigung nach oben oder nach unten.

Bildrechte: MDR / Leonard Schubert

Die meisten Entdeckungen liegen ein Stück abseits der Strecke. Wer sie sehen will, muss abbiegen und in einen der Orte fahren, die die Radstrecke säumen. Dort gibt es einiges zu erleben. Davon berichten uns Fahrradfahrer, die uns entgegen kommen. Einer will sogar bis zum Badesee. Bei den Temperaturen. Wir haben heute leider keine Zeit dazu.

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Birnen am Wegensrand

Immer wieder halten wir an, weil Lisa Aufnahmen für ihren Film machen möchte. Meistens geben wir Tipps zum Radeln bei schlechtem Wetter oder filmen, wie wir an Lisa vorbeifahren. Ich präsentiere meine Müllbeutel, in die ich mein Wechselshirt eingepackt habe, falls es mal regnet. André hat eine beheizbare Weste dabei, die er aufladen muss. Er ist aufgeregt. Immer, wenn er nicht weiß, was er sagen soll, sagt er "Würstchen sind sehr nahrhaft" in die Kamera.

Bildrechte: MDR / Leonard Schubert

Würstchen entdecken wir am Wegesrand zwar nicht, dafür aber einen Birnbaum, dessen reife Früchte zu uns hinüber hängen. Das Gedicht "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" kommt mir in den Kopf, während ich vorsichtig eine Birne pflücke und esse. Sehr lecker! André isst lieber sein Käsebrot. Und weiter gehts.

Bildrechte: MDR/Lisa Schlicht

Bärentatzenpfad Droyßig

Ein paar Minuten später kommen wir an Droyßig vorbei, wo das alte Bahnhofsgebäude renoviert worden ist. Hier steht zur Erinnerung an die Zuckerbahn eine gigantische Schiene mit Informationsschildern direkt neben dem Weg.

Bildrechte: MDR / Leonard Schubert

Außerdem beginnt hier der Bärentatzenweg, der mit einem Audioguide für jeden kostenlos hörbar ist, der ein Handy dabei hat. Wir lauschen eine Weile. Es geht um die Geschichte der Bahn. André freut sich und nickt bei jeder Information bestätigend in die Kamera. "Herrlich, die Bahn!" sagt er.

Bildrechte: MDR / Leonard Schubert

Ohne Bahn, sondern auf dem Fahrrad radeln wir weiter Richtung Osterfeld. Zwischendurch halten wir an, weil André Katzen sieht, die er streicheln möchte. Ansonsten kommen wir gut voran und rollen an einer Fahrradkirche vorbei bald darauf in Osterfeld ein.

Bildrechte: MDR / Leonard Schubert

Bahnhof Osterfeld

In Osterfeld steht direkt neben der Strecke das ehemalige Bahnhofsgebäude, das renoviert zu einem Kinder- und Jugendzentrum mit zahlreichen Angeboten ausgebaut wurde.

Bildrechte: MDR/Leonard Schubert