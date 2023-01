Die Tierseuche "Geflügelpest" Die Geflügelpest ist eine Infektionskrankheit, die besonders bei Hühnern, Vögeln und Puten meist tödlich verläuft. Sie wird durch Influenzaviren ausgelöst, die sich über Tröpfcheninfektion und über Ausscheidungen verbreiten. Deshalb herrscht in Ställen und an Sammel-, Rast- und Ruheplätze, an denen viele dieser Tiere an einem Ort zusammenkommen, eine besondere Gefahr für den Ausbruch und die Verbreitung der Geflügelpest.



Tiere, die an der Geflügelpest erkranken, haben sehr unterschiedliche Symptome. Einige von ihnen verweigern Futter und Wasser, sie können aber auch Atemnot bekommen, Niesen, Durchfall und Unterhautblutungen haben. Für den Menschen ist die Geflügelpest ungefährlich.