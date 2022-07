Am Sonntag ist die Ausstellung nun zu Ende gegangen, wie das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle am Montag mitteilte. Zu den Besuchern zählte auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Ab Oktober werde die Himmelsscheibe dann wieder in der Dauerschau des Museums in Halle gezeigt. Die Bronzescheibe mit Goldapplikationen zeigt die älteste bekannte Darstellung kosmischer Phänomene. Der archäologische Fund wurde 2013 in das "Memory of the World"-Register der Unesco aufgenommen. Zu dem Dokumentenerbe der Menschheit zählen etwa auch das Nibelungenlied, die Märchen der Gebrüder Grimm und Beethovens Neunte Sinfonie.