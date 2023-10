Zwischen zwölf und 104 Euro Hundesteuer kostet ein Hund in Sachsen-Anhalt pro Jahr. Aus den Daten aller 218 Gemeinden ergibt sich dabei die grobe Faustregel: Je bevölkerungsreicher eine Kommune, desto höher die erhobene Hundesteuer. In Magdeburg etwa kostete zum Stichtag 1. Januar 2023 der erste Hund jährlich 96 Euro, in Naumburg und Halle 100 Euro. Die teuerste Stadt für Hundehalter ist der Erhebung zufolge Halberstadt: 104 Euro pro Jahr kostet das Halten eines Hundes hier. Grund für die jüngste Erhöhung war in Halberstadt und auch in anderen Orten nach Angaben der Kommunen die Haushaltskonsolidierung. Mit anderen Worten: Durch mehr Hundesteuereinnahmen soll die Neuverschuldung der Gemeinde verringert werden.