NGG-Verhandlungsführer Uwe Ledwig erklärte, die letzte Gesprächsrunde mit MEG sei ernüchternd gewesen. Die Beschäftigten würden immer noch viel weniger Gehalt im Monat bekommen und zudem 104 Stunden mehr im Jahr arbeiten als in Schwesterbetrieben in einigen alten Bundesländern. Die Zuschläge seien geringer, es gebe weniger Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie weniger freie Tage.

MEG ist Teil des Lebensmittelherstellers "Schwarz Produktion", der Lidl und Kaufland beliefert. Bereits in der Vergangenheit hatten die Beschäftigten mehrmals gestreikt, zuletzt im Januar. In Sachsen-Anhalt produziert das Unternehmen mit Zentrale in Weißenfels in Leißling und Jessen.