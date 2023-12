Der Tarifkonflikt bei der Großbäckerei Aryzta in Lutherstadt Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz ist beigelegt. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch mitteilte, einigten sich die Tarifparteien auf einen neuen Manteltarifvertrag. Er sieht für die 1.200 Beschäftigten in Eisleben unter anderem höhere Zuschläge für Mehr- und Nachtarbeit vor. Außerdem erhalten die Mitarbeiter drei Tage mehr Urlaub und eine jährliche Sonderzahlung in Höhe des Bruttolohns – also de facto ein dreizehntes Monatsgehalt.