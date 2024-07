Die Planung für dieses Projekt dauerte mehrere Monate, am 2. Mai 2024 beantragte die Deutsche Bahn dann die Vollsperrung der Saale beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt.

Das Amt leitete anschließend das nötige Verfahren ein und plante für den Zeitraum zwischen Mitte Juli 2024 bis 31. Mai 2025 die Sperrung gemeinsam mit dem Burgenlandkreis, dem Landesamt für Hochwasserschutz und der Wasserschutzpolizei. Nur einer von der Sperrung betroffenen Partei sagte niemand Bescheid: den Tourismus-Unternehmen.

Maik Richter erfuhr am 12. Juli per Telefon von der Sperrung: "Ich selbst war im Urlaub. Auf einmal rief mich ein Naumburger Kollege an und fragte, ob ich etwas über die Achtung-Lebensgefahr-Schilder in Großheringen weiß, die gerade aufgebaut werden". Richter wusste nichts davon.

Der Familienvater hat erst vor einem Jahr den Kanu- und Schlauchboot-Verleih in Camburg übernommen, zuvor hatte er jahrelang als Angestellter für das Unternehmen gearbeitet. Dieses hat sich vor allem auf die Strecke ab Camburg über Großheringen nach Bad Kösen spezialisiert, gelegentlich auch bis nach Naumburg.

Er und sein Team aus fünf Festangestellten und zahlreichen weiteren Saisonarbeitern verleihen nicht nur die Kajaks, Kanus und Schlauchboote, sondern sorgen auch für den Rücktransfer von Mensch und Material nach Camburg. An der Verleih-Station betreibt Richter zudem den Biergarten "Paddlerhütte".

Der gesperrte Bereich ist das absolute Filetstück. Maik Richter, Inhaber "KanuTours Camburg"

Für Richter ist der Teil zwischen Camburg und dem Naumburger Ortsteil Bad Kösen das Higlight der gesamten Saale-Unstrut-Region: "Es ist eine wunderschöne Strecke, die längste auf der gesamten Saale ohne eine Wehr, bei der man das Kanu umtragen muss. Sie ist dadurch perfekt für Familien oder Firmenausflüge. Der gesperrte Bereich ist das absolute Filetstück. Aber auch der Abschnitt davor lohnt sich."

Nun heißt es rein ins Kanu und raus auf die Saale. Maik Richter hat recht. Die Strecke ist idyllisch schön, eine gemütliche und dennoch faszinierende Expedition an und auf der Grenze von Thüringen und Sachsen-Anhalt. Die Saale ist hier breit genug, um auch mal ein bisschen schräg zu fahren, wenn im Zweier eine Person für ein paar Fotos aufhört zu paddeln. In Ufernähe spenden dichte Bäume Schatten, wenn die Mittagssonne ein wenig zu sehr auf den hoffentlich eingecremten Körper knallt.

Nicht nur menschliche Wasserwanderer sind auf der Saale unterwegs. Auch zahlreiche Entenfamilien sieht man am oder auf dem Fluss, immer wieder machen es sich farbenprächtige Libellen am Bug des Kanus gemütlich und sogar der eine oder andere Reiher fliegt durch die Lüfte.

Rastplätze gibt es genug - ein kleiner Sandstrand lädt auf ungefähr der Hälfte der Strecke zum Picknick ein und wer seine Verpflegung vergessen hat, wird in Kaatschen beim Weingut Zahn oder in der nahe gelegenen Katuka Bar fündig. In Thüringen gibt es eben nicht nur in Jena ein Paradies.

Doch in Großheringen angekommen, warten schon die zwei besagten Schilder mit der eindeutigen Botschaft: "Achtung Lebensgefahr". Eine Weiterfahrt, vorbei an den majestätischen Muschelkalkfelsen, ist nicht erlaubt. Wer extra mehr Zeit mitgebracht hat und unbedingt auch noch an der Burg Saaleck entlang schippern möchte, wird enttäuscht.

Nach Corona und Hochwasser lief es bei uns endlich mal wieder gut. Und dann wird unsere wichtigste Strecke einfach gesperrt, ohne jegliche Kommunikation Maik Richter, Inhaber KanuTours Camburg

Doch genau wegen dieser schönen Strecke sind die Auftragsbücher von Maik Richter eigentlich für mehrere Monate gefüllt. Nun müssen er und sein Team täglich hunderte Anrufe entgegennehmen und Kunden für die "nur" knapp zweistündige Fahrt begeistern. Bildrechte: Nick Rösler/MDR

"Nach Corona und Hochwasser lief es bei uns endlich mal wieder gut. Und dann wird unsere wichtigste Strecke einfach gesperrt, ohne jegliche Kommunikation," so Richter. Auch die Saale-Unstrut Tourismus GmbH und andere Tourismus-Unternehmer kritisieren den mangelhaften Informationsfluss.

Wer genau die Unternehmer hätte informieren müssen, darüber sind sich die Verantwortlichen unsicher. Auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN teilte die Deutsche Bahn mit, dass eine Information der betroffenen Unternehmen durch die Behörden erfolgt sei beziehungsweise hätte erfolgen müssen.

Das Landesverwaltungsamt wiederum teilte mit, dass die Zulassung einer solchen Sperrung grundsätzlich nur dem Antragsteller - in diesem Fall der Deutschen Bahn - direkt übermittelt werde.

Zudem wäre eine Mitteilung an die Tourismus-Unternehmen zum Zeitpunkt der Genehmigung des Antrags, am 4. Juli, viel zu spät gewesen. Die Bahn hätte die Tourismusbetriebe schon viel früher mit ins (Paddel-)Boot holen müssen.

Auch Maik Richter sieht die Deutsche Bahn in der Verantwortung. An der aktuellen Situation ändern dies allerdings nichts. Gemeinsam wird nun nach einer Lösung gesucht.