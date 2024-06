In Weißenfels ist ein vierjähriges Mädchen von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es am Sonntagnachmittag zu dem Unfall. Das Kind wurde den Angaben zufolge mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wie schwer das Kind verletzt wurde, ist bisher nicht bekannt.