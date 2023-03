Udo Lange vom Aktionsbündnis Zeitz sagte dem MDR: "Diese Region braucht Lebensmut und Zuversicht. Wo soll das herkommen, wenn es in Zukunft keinen Geburten in Zeitz mehr geben soll?" Er kritisiert, dass junge Familien in Zukunft keine Möglichkeit mehr haben würden, ihren Nachwuchs in Zeitz auf die Welt zu bringen und später anständig medizinisch versorgen zu lassen.