Der Mann war in der vergangenen Woche ertrunken. Nach Zeugenaussagen war er mit einem Bekannten unterwegs gewesen und in den Mittagsstunden in den Fluss am Riveufer gesprungen. Dort war er nicht wieder aufgetaucht. Ein Fremdverschulden wird laut Polizei ausgeschlossen. Die Ermittler gehen von einem Badeunfall aus. Das detaillierte Obduktionsergebnis der Rechtsmedizin stehe aber noch aus.