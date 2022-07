Nach dem tödlichen Badeunfall am Hufeisensee in Halle fallen die Reaktionen von der Stadt Halle und der DRK-Wasserwacht sehr unterschiedlich aus. Am vergangenen Sonnabend hatte sich eine 26 Jahre alte Frau beim Sprung in den See an einer aus dem Seegrund ragenden Metallstange schwer verletzt. Sie starb an ihren Verletzungen.