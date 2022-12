Ein Mensch gestorben Bahnstrecke nach tödlichen Lokunfall bei Halle wieder frei

Hauptinhalt

Nach dem tödlichen Bahn-Unfall in Halle hat die Bundespolizei die Sperrung der Strecke am Freitagbend aufgehoben. Bei dem Unglück in Halle-Ammendorf war eine Lok in einen Bautrupp gefahren. Ein Mann kam ums Leben. Drei Arbeiter wurden verletzt. Die Bundespolizei ermittelt.