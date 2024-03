Am Montag soll eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage in Halle in Betrieb genommen werden. So wollen die Stadtwerke Halle in Zukunft überschüssige Energie speichern. Das haben ein Unternehmenssprecher MDR-SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Mit dem neuen Energiespeichersystem ist Halle Vorreiter in Sachsen-Anhalt.