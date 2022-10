So richtig fassen kann es der 33-jährige Hannes D.* noch immer nicht. Obwohl er inzwischen schon drei Nächte darüber schlafen konnte und mit Verwandten und Bekannten über das Erlebnis gesprochen hat. "Es war Zufall, dass ich in der Straßenbahn saß", sagt D. kopfschüttelnd am Montagvormittag im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.

Am späten Freitagabend ist D. auf dem Heimweg. Der Laborant hatte Spätschicht in Leipzig und jetzt will er nach Halle in seine Wohnung. Seine S-Bahn fährt nicht wie gewohnt nach Neustadt, sodass er am Hauptbahnhof umsteigen muss. Eigentlich wollte er den Bus nehmen, weil der etwas schneller ist. Aus Gewohnheit und ohne weiter darüber nachzudenken, geht er aber zur Straßenbahnhaltestelle und nimmt die nächste Bahn in den Westen der Stadt.