Die Tour am Dienstagmorgen führte über mehrere Punkte in der Stadt zur Saaleschule und zum Riesenklein. Die kleinen und großen Radfahrerinnen und Radfahrer durften dabei die Autospur nutzen, weil mehr als 15 Personen in der Kolonne gefahren sind. "Das macht auch einfach Spaß, mit anderen Fahrrad zu fahren und es ist auch cool", sagte eines der Kinder MDR SACHSEN-ANHALT.