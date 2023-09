Ein langjähriger Häftling hat in Halle einen Zahnarztbesuch für einen Fluchtversuch genutzt, ist aber gescheitert. Der 39-Jährige sei am Mittwoch von einer Frau unterstützt worden, teilte das Justizministerium am Donnerstag mit. Justizvollzugsbeamte hatten den Mann, der in der Justizvollzugsanstalt Volkstedt (Lutherstadt Eisleben) einsitzt, zu einer Zahnbehandlung begleitet. Nach einem Toilettengang soll der an den Füßen gefesselte Mann einen Beamten angegriffen und versucht haben zu fliehen. Die Beamten hätten ihn aber vor der Zahnarztpraxis überwältigen können.