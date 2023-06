Der Attentäter von Halle ist nach einem halben Jahr Haft in der JVA Augsburg erneut verlegt worden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wurde er am Dienstag per Hubschrauber von Augsburg nach Wolfenbüttel in Niedersachsen gebracht. An der Verlegung war demnach eine Spezialeinheit des Justizvollzugs aus Sachsen-Anhalt beteiligt.