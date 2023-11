Bildrechte: picture alliance / dapd | Norbert Millauer/ddp

Versicherung Hohe Schäden durch Extremwetter in der Sächsischen Schweiz

Hauptinhalt

21. November 2023, 10:16 Uhr

Sturm, Starkregen oder Hochwasser können in wenigen Minuten ganze Häuser zerstören. Bundesweit verzeichnen Versicherer durch extreme Wetterereignisse jährlich Schäden in Milliardenhöhe. In Sachsen ist der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am stärksten von Unwetterschäden betroffen.