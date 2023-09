Ehrenamtliche Arbeit THW-Ausbildung in Grimma: "Lieber Anpacken als Däumchen drehen"

Flutkatastrophen wie jetzt gerade in Libyen oder 2021 im Ahrtal, Waldbrände in Sachsen oder skurrile Einsätze, wie die Befreiung einer Kuh aus dem Morast: Das Technische Hilfswerk ist an vielen Orten und in vielen Situationen gefragt. Beim THW-Ortsverband Grimma werden gerade Katastrophenhelfer geschult.