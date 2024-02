Der AfD-Politiker Björn Höcke muss sich wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung ab Mitte April vor dem Landgericht in Halle verantworten. Der erste Prozesstag sei für den 18. April geplant, teilte das Landgericht am Freitag mit. Anschließend sollen bis Mitte Mai drei weitere Termine stattfinden. Mit einem Urteil ist demnach am 14. Mai zu rechnen. Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Naumburg findet der Prozess am Landgericht Halle, und nicht, wie ursprünglich geplant, am Amtsgericht in Merseburg statt.