Ein ICE-Versuchszug ist am Mittwochnachmittag in Halle entgleist. Der sogenannte "Advanced Train Lab"-Zug aus Ammendorf konnte beim Rangieren seine spurführende Bahn nicht halten. Auf dem Weg in ein nahe gelegenes Bahnwerk ist laut Angaben der Bundespolizei ein Waggon aus den Gleisen gesprungen. Die Unfallstelle war ab 14:00 Uhr für Bergungsarbeiten gesperrt.