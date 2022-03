Landgericht Dessau Mann wegen schweren Missbrauchs in 36 Fällen angeklagt

Vor dem Landgericht Dessau beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Kinderschänder. Wie das Landgericht mitteilte, soll sich der Mann 20 Jahre lang in insgesamt 36 Fällen an fünf Kindern aus seiner Nachbarschaft vergangen haben. Laut Anklage fotografierte der 45-Jährige die Taten und stellte die Bilder dann auf einschlägigen Plattformen ins Internet. Dadurch kamen ihm die Ermittler schließlich auf die Spur.