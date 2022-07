Halle Klärwerk Heide-Nord soll bis 2026 energieautark werden

Das Klärwerk Heide-Nord in Halle soll bis zum Jahr 2026 energieautark werden. Entsprechende Pläne haben die Stadt, die Stadtwerke Halle sowie Energie- und Umweltminister Armin Willingmann (SPD) am Donnerstag vorgestellt. In vier Jahren soll das Klärwerk demnach betrieben werden, ohne dass Strom aus dem öffentlichen Netz gezogen wird.