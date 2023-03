Naturschutz Geburtenwald: Krankenhaus in Halle pflanzt Bäume für Neugeborene

Die letzte Ruhestätte im Wald gibt es schon länger – nun soll in Halle auch neues Leben in einem Baum sinnbildlich wachsen und gedeihen. Das Krankenhaus St. Elisabeth und Sankt Barbara will für jedes neugeborene Kind einen Baum pflanzen. So soll ein Geburtenwald entstehen.