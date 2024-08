"Der Anschlag hat uns dazu veranlasst, die Situation in Solingen auszuwerten", sagt Geier. Auf der 650-Jahr-Feier der nordrhein-westfälischen Stadt wurden am Freitagabend drei Menschen bei einem Messerangriff getötet. "Im Ergebnis dessen haben wir unser Sicherheitskonzept überprüft", so Geier weiter. Die Stadt werde demnach mehr Streifen einsetzen, um die Sicherheit auf dem Laternenfest zu garantieren. Allerdings nur so viele, "dass sich das nicht negativ auf die Stimmung der Besucher auswirkt", sagt der Bürgermeister.