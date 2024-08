Die Bauarbeiten hätten außerdem Auswirkungen auf den Tourismus während des Laternenfestes: "Es gibt ein großes Interesse, dass man Saale-aufwärts nach Halle fährt, als Bootstourist Teil des Laternenfestes ist und das ist für uns jetzt natürlich schwer möglich. Ich wünsche mir trotzdem bis zum Beginn des Laternenfestes, dass wir da nochmal in einen vernünftigen Austausch kommen und hoffentlich da eine gute Lösung finden", erklärte Geier. Das Laternenfest in Halle ist vom 23. bis 25. August.

Auch Halles Stadtmarketing-Chef Mark Lange äußert sich kritisch über das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe. Im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT kritisierte Lange vor allem die Art der Kommunikation: "Dass wir das jetzt so kurz vorher aus der Presse oder einer Homepage entnehmen müssen, ohne dass man sich mal die Mühe macht, uns zu erklären, warum das so ist, finde ich eine Frechheit. Wir gehen hier von einer Existenzgefährdung aus. Da würde ich mir mal wünschen, dass ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und Sensibilität von den handelnden Personen an den Tag gelegt wird. Also das kann man nur besser machen, schlechter ginge es nicht."