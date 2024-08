Vom 23. bis 25. August wird in Halle wieder das Laternenfest gefeiert. Das Fest, das zu den größten in Mitteldeutschland gehört, wird nach Angaben der Stadt seit 1928 begangen. Wie schon damals werden auch dieses Mal wieder tausende Laternen die Abende des letzten Augustwochenendes erleuchten.

Laternenumzüge sind laut Programm dieses Jahr freitags und samstags um 19 Uhr geplant. Los geht es demnach vor der Kulturspektakel-Bühne auf der nördlichen Ziegelwiese. Neben den Laternenumzügen sind auch in diesem Jahr mehrere traditionelle Veranstaltungen fest eingeplant. So sollen am Sonnabend zwei Bootskorsos von der Peißnitzbrücke zur Giebichensteinbrücke stattfinden, einer am Nachmittag und einer am Abend.

Auch das Brückenspringen von der Giebichensteinbrücke ist in diesem Jahr laut Stadt wieder geplant. Ebenfalls am Sonnabend, etwa von 18 bis 19 Uhr, veranstalten die Rotary Clubs in diesem Jahr erneut das Entenrennen. Wer ein Entchen ins Rennen schicken will, kann dieses an mehreren Orten in der Stadt kaufen.