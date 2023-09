Thema "Tausendundeine Nacht" Lichterwelten im Bergzoo: Hunderte Figuren werden gebaut

In Halle werden derzeit die Figuren für die Magischen Lichterwelten im Dezember vorbereitet. Die Figuren und Szenen aus "Tausendundeine Nacht" werden in Halle entworfen. In China stellen Laternenkünstlern aus den Vorlagen die rund 500 Einzelstücke her. Etwa 40 Prozent der Installationen für die Magischen Lichterwelten sind bisher schon gefertigt worden. Die restlichen 60 Prozent sollen noch im September fertiggestellt werden.