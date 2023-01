Im Heidebad in Halle haben am Freitag zahlreiche Hartgesottene den Sprung ins kalte Wasser gewagt. 191 Eisbader nahmen beim Neujahrsschwimmen im drei Grad kalten Heidesee teil – ein Rekord, wenn auch nicht ganz das gesetzte Ziel. Gehofft hatte man, die Marke von 200 Teilnehmern zu knacken, wie Mitarbeiter Mathias Nobel zuvor sagte.

Seit bereits zwölf Jahren gibt es am Dreikönigstag das Neujahrsschwimmen im Heidesee im Stadtteil Nietleben. Mittlerweile ist das Eisbaden eine echte Tradition, an der nicht nur die Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Freude haben, auch zahlreiche Spaziergänger und Schaulustige sind in jedem Jahr dabei. In diesem Jahr sollte der Rekord von 185 Teilnehmenden gebrochen werden.

Das Heidebad ist ein Naturbad am Heidesee mit zwei Sandstränden. Der See liegt im Westen von Halle im Stadtteil Nietleben, etwa fünf Kilometer von der Innenstadt entfernt. Das Neujahrsschwimmen fand in diesem Jahr zum zehnten Mal im Heidebad statt. In den vergangenen Jahren hatte das Eisbaden auch schon bei knackigem Frost stattgefunden. Teilweise mussten sogar Löcher in das Eis des Heidesees geschlagen werden.