Eine Hauptverkehrsader in Halle, die Paracelsusstraße, wird bis mindestens Ende kommender Woche noch mehr zur Staufalle. Wie die Stadt mitteilte, ist an der Kreuzung zur Äußeren Hordorfer Straße an einer Stelle die Fahrbahn metertief eingebrochen. Als Grund für die Absackung wird nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ein Loch in einer Trinkwasserleitung vermutet. Dadurch sei die Fahrbahn unterspült worden.