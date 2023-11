Bildrechte: ESMERO/Manfred Boide

Baustelle Merseburger Straße in Halle stadteinwärts bald wieder frei

27. November 2023, 17:07 Uhr

Die Merseburger Straße in Halle soll am Donnerstag zwischen Rosengarten und Damaschkestraße stadteinwärts wieder freigegeben werden. Aufgrund von Bauarbeiten an Fahrbahn, Geh- und Radwegen war die Straße gesperrt.