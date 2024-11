Das Mädchen war am 12. Mai 2024 leblos aufgefunden worden. Eine Obduktion ergab, dass es an schweren Verbrühungen der Haut gestorben war. Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin Ermittlungen gegen die Eltern und die Großmutter des Kindes ein. Der Vater soll die Tochter in heißes Wasser getaucht und ihr schwere Verbrennungen zugefügt haben. Aus Angst vor Konsequenzen sollen die Angeklagten daraufhin versucht haben, die Verletzungen selbst zu behandeln, was schließlich zum Tod des Kindes geführt habe.