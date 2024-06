Im Fall der Mitte Mai tot aufgefundenen Zweijährigen in Halle ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit einer baldigen Anklage zu rechnen. "Die Ermittlungen dauern weiter an", teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Der Vater des Mädchens sitze weiterhin in Untersuchungshaft. Weitere Einzelheiten könnten aus ermittlungstaktischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden.