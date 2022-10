Social-Media-Aufruf Wie die Region flucht: Regionale Schimpfwörter von MDR-Usern

Hauptinhalt

Regionale, kreative Schimpfwörter gibt es in Sachsen-Anhalt einige – die Menschen hier fluchen zum Beispiel mit "Pissnelke", "Pflaumenaugust" und "Fliejenfranz". Das findet die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg so spannend, dass sie ihnen eine eigene Ausstellung widmet. Außerdem haben MDR-Nutzerinnen und -Nutzer in Sozialen Netzwerken ihre Favoriten geteilt.